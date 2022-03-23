Вирусолог допустил положительное влияние ограничения перелетов на пандемию

Вирусолог Бутенко заявил, что ограничение полетов может положительно повлиять на пандемию

Ограничение авиасообщения с Россией может положительно повлиять на ситуацию с пандемией COVID-19. Об этом заявил профессор-вирусолог Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Появилась новая мутация стелс-омикрон. Это тоже одна из разновидностей, но они отличаются друг от друга. Могут возникнуть и варианты, измененные в худшую сторону — с тяжелым течением заболевания и большей скоростью распространения — или в меньшую», — объяснил он.

По словам специалиста, подвид появился в 60 странах мира, в том числе в Европе и США. Бутенко допустил, что ограничение перелетов в другие страны, где есть стелс-омикрон, может привести к тому, что в России его распространение будет не таким заметным.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказал предположение, что всплеск заражаемости стелс-омикроном в России может произойти до конца апреля. Он отметил, что высокий показатель заразности стелс-омикрона и антиковидные меры находятся в хрупком балансе, который легко нарушить.