Лавров заподозрил Польшу в намерении закрепиться на западе Украины

Сергей Лавров осудил инициативу Польши о миротворческой операции на Украине

Попытки Польши инициировать миротворческую миссию НАТО на Украине чреваты рисками военного столкновения с Россией и могут привести к «большой беде». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, «нестандартные ходы», которые предлагает Варшава, свидетельствуют о ее попытках закрепиться в регионе. Он пояснил, что предложения на счет введения войск, вероятно, нацелены на западные регионы Украины, и осудил эти инициативы.

«Может, хотят миротворцев ввести, во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться. У них такие мысли витали и не только мысли — такое было в прошлом», — предположил Лавров.

Ранее власти Польши приняли решение выслать из страны 45 российских дипломатов. МИД республики заподозрил их в шпионаже и деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.