Россияне массово заинтересовались новым видом туризма за границу

Туроператоры сообщили о повышенном интересе россиян к длительным поездкам за рубеж

На фоне ситуации на Украине туроператоры наблюдают массовый интерес к длительным поездкам за рубеж (long-stay-туризм) и долгосрочной аренде жилья за границей. Об этом сообщает издание «Компания».

По словам генерального директора Space Travel Артура Мурадяна, новый вид путешествий выбирают в основном обеспеченные граждане, которые могут позволить себе пребывание в другой стране более трех месяцев. Самыми популярными направлениями для такого формата стали ОАЭ, Турция, Мальдивы и Таиланд.

При этом эксперты отметили падение спроса на традиционные туры за рубеж до 80 процентов. «Пока еще работает Турция, если не испортим с ней отношения, то летом будет доминировать у нас турецкий и египетский туризм», — рассказал генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. Он также добавил, что пока не удается делать долгосрочных прогнозов, так как глубина продаж не превышает двух-трех недель.

Ранее в марте Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил об ажиотажном спросе на отдых в санаториях — во многих объектах размещения не осталось свободных мест вплоть до второй половины мая и июня. Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина подчеркнула, что одна из причин повышенного спроса — запуск программы туристического кешбэка.