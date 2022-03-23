Проценко отреагировал на обещание украинского врача кастрировать военных

Проценко призвал украинского медика Друзенко помнить о предназначении профессии врача

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в своем Telegram-канале отреагировал на слова главы украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко, который обещал насильно кастрировать раненых российских военных, а затем взял свои слова обратно.

По словам медика, всегда нужно помнить о смысле и предназначении врачебной профессии. «Друзенко, будучи не врачом, а юристом, может не в полной мере осознавать главную цель медицины — спасать пациентов, невзирая на обстоятельства. Мы всегда на стороне пациентов и пострадавших, будем сохранять приверженность этому принципу в любых условиях», — отметил Проценко.

Главврач добавил, что нет более миротворческой и объединяющей профессии, чем медик. Он призвал не делить пациентов на достойных и не достойных помощи. «Наша задача в том, чтобы спасать их, а не карать. Российская и украинская медицинские школы исторически развивались в столь тесной связи друг с другом, что между ними невозможно провести границу», — сказал он.

Проценко добавил, что миссия всех медицинских работников заключается в помощи людям в трудной ситуации, «не давая им оценку».

О якобы готовности украинских медиков кастрировать пленных Друзенко заявил 20 марта. Он объяснил, что считает российских военных «тараканами, а не людьми». Впоследствии медик отказался от своих слов и пояснил, что на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в госпитале никогда не кастрировали российских солдат.

