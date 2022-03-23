Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google из-за фейков о спецоперации на Украине

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Причиной блокировки сервиса стал доступ к публикациям, содержащим ложные сведения о спецоперации на Украине.

«Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении.

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ предусматривается уголовная ответственность (ст. 207.3 УК РФ), добавили в Роскомнадзоре.