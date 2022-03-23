Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Россия и Белоруссия договорились об отмене с 1 апреля платы за входящие звонки в роуминге

Власти России и Белоруссии договорились отменить плату за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года. Такая дата названа в сообщении на сайте российского правительства.

Отмечается, что обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге стороны поручили Минцифры России и Минсвязи Белоруссии совместно с сотовыми операторами двух стран по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

В ходе заседания было отмечено, что благодаря снижению тарифов в роуминге число абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15 процентов, потребление услуг голосовой связи увеличилось в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика — в два раза, СМС-сообщений — в два раза, интернета — в 1,6 раза.

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства в сентябре 2021 года, когда российский и белорусский премьер-министры Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали в Минске 28 союзных программ. До этого сообщалось, что Белоруссия и Россия не смогли вовремя завершить работы по обнулению роуминга мобильной связи между двумя странами из-за технических и финансовых проблем. Стороны подписали дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве в конце 2019 года.

