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В городе Рубежное в ЛНР сообщили о сильном взрыве

Жители Рубежного в ЛНР заявили о взрыве на складе вооружения ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В городе Рубежное, разделенном в настоящий момент между Народной милицией Луганской народной республики (НМ ЛНР) и Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили о сильном взрыве. Об этом заявили местные жители, передает РИА Новости.

Горожане высказали предположение, что взрыв мог произойти на складе вооружения украинских войск. Звук взрыва было слышно в соседних городах, в том числе в Краматорске и Славянске.

Отмечается также, что в Рубежном продолжаются перестрелки, а в находящихся неподалеку городах Лисичанск и Северодонецк идут артиллерийские дуэли между НМ ЛНР и ВСУ.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Народная милиция взяла под свой контроль около 80 процентов территории республики и продолжает наступление на украинские позиции. По его словам, к 22 марта ВСУ продолжали удерживать населенные пункты Попасная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Кременная.

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Алевтина Запольская
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