Дерматолог объяснила проблемы с кожей после зимы

Дерматолог Галлямова: сухость кожи после зимы приводит к аллергическим дерматитам

Дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила проблемы с кожей после зимы. Ее слова передает URA.RU.

По словам Галлямовой, сухость кожи после зимы не может защитить организм от аллергенов и токсинов, и это приводит к аллергическим дерматитам. Она рекомендовала чаще прибегать к увлажнению. «Чтобы предупредить дерматиты, нужно постоянное увлажнение, особенно руки, которые мы в последнее время часто стали мыть. Но чтобы не пересушивать кожу, конечно, нужно использовать различные крема для рук, увлажняющие средства», — отметила она. Дерматолог считает, что сухость более заметна на голенях, поэтому следует использовать крем для тела.

Специалист предостерегла тех, кто игнорирует эту проблему. «Если вовремя не купировать и не остановить аллергический дерматит, то он может перерасти в экзему. Это достаточно неприятное заболевание с сильным зудом, поражением кожи», — подчеркнула она.

Ранее специалист по уходу за кожей предупредила об опасности горячего душа для кожи лица. По ее словам, слишком высокая температура воды ослабляет и травмирует кровеносные сосуды кожи. Под воздействием горячей воды кожа также становится более сухой.