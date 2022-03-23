В Китае назвали «пощечиной» НАТО применение комплекса «Кинжал» на Украине

Портал Sina.com назвал применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Россией «пощечиной» НАТО

Применение российского гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для уничтожения подземного склада украинских силовиков стало «пощечиной» для НАТО. Об этом сообщает китайский портал Sina.com, пишут «Известия».

Отмечается, что Североатлантический альянс давно ставил под сомнение реальные характеристики «Кинжала». Однако его первый боевой опыт был успешным и стал не только ударом по Украине, но и пощечиной для НАТО, говорится в материале.

Авторы статьи также обратили внимание на то, что нанесение удара «Кинжалом» по целям вблизи территории стран-членов НАТО направлено на сдерживание альянса.

Ранее представитель Пентагона высокого ранга заявил, что власти США не поняли смысла применения Вооруженными силами (ВС) России гиперзвукового оружия на Украине. По его словам, с военной точки зрения использование указанного вооружения непрактично.

21 марта Минобороны России доложило, что с помощью ракеты «Кинжал» был уничтожен подземный ракетный склад.