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США не захотели быть посредником на переговорах России и Украины

Салливан заявил, что США не рассматривают посредническую роль на переговорах РФ и Украины

США не рассматривают подключение к переговорам России и Украины в качестве посредника. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

По словам Салливана, США активно вовлечены в мониторинг дипломатической работы по ситуации на Украине, однако не планируют занимать «какую-то посредническую роль» на переговорах государств.

Советник президента также отметил, что люди на Украине должны решать все, что связано с соглашениями с РФ.

Марина Совина
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