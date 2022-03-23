США не захотели быть посредником на переговорах России и Украины

Салливан заявил, что США не рассматривают посредническую роль на переговорах РФ и Украины

США не рассматривают подключение к переговорам России и Украины в качестве посредника. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

По словам Салливана, США активно вовлечены в мониторинг дипломатической работы по ситуации на Украине, однако не планируют занимать «какую-то посредническую роль» на переговорах государств.

Советник президента также отметил, что люди на Украине должны решать все, что связано с соглашениями с РФ.