США не захотели быть посредником на переговорах России и Украины
Салливан заявил, что США не рассматривают посредническую роль на переговорах РФ и Украины
США не рассматривают подключение к переговорам России и Украины в качестве посредника. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
По словам Салливана, США активно вовлечены в мониторинг дипломатической работы по ситуации на Украине, однако не планируют занимать «какую-то посредническую роль» на переговорах государств.
Советник президента также отметил, что люди на Украине должны решать все, что связано с соглашениями с РФ.