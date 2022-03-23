США раскрыли планы насчет отправки дополнительных войск в Восточную Европу

Салливан заявил, что у США нет планов отправлять дополнительные войска в Восточную Европу

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл планы насчет отправки дополнительных войск в Восточную Европу. Его слова в среду, 23 марта, приводит ТАСС.

«На данный момент у нас нет планов или объявлений о дополнительной отправке конкретных подразделений в Восточную Европу, но президент постоянно проводит обзор планирования для внесения корректив в расположение наших сил во всех странах восточного фланга [НАТО] <...> в зависимости от развития событий», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США отказываются посылать войска на Украину. При этом она отметила, что Соединенные Штаты продолжат работать с Польшей и другими союзниками и партнерами в Европе, чтобы оказывать поддержку украинскому народу и помогать им защищать свою страну от российской агрессии.