Шведская оппозиция завила о потере нейтрального статуса страны

Лидер оппозиционной партии Швеции заявил, что страна потеряла нейтральный статус

Шведская оппозиция считает, что страна фактически потеряла свой нейтральный статус из-за ситуации на Украине и принадлежит Западу. Об это заявил лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Швеции Ульф Кристерссон, передает ТАСС.

«Для меня это очевидно. Мы принадлежим Западу, мы принадлежим свободному миру. Мы больше не нейтральны, мы даже посылаем оружие на Украину. Россия знает, с кем мы», — подчеркнул политик.

Как сообщает телеканал SVT, Кристерссон, в случае победы партии на выборах и получении парламентского большинства по вопросу вступления в НАТО, готов направить заявку для присоединения к Североатлантическому альянсу.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила против присоединения страны к военному блоку. Шведский лидер уверена, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе и усилит напряженность.