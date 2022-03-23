Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия обвинила Киев в развязывании террора против украинцев

В Минобороны РФ завили о развязанном официальным Киевом терроре против украинцев
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев . Фото: РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил Киев в развязывании террора против граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Мизинцев заявил об убийствах украинцев националистами в Сумах и Харькове, а также грабежах в других городах. «Все эти и многие другие факты, о которых мы ежедневно заявляем, подтверждены многочисленными свидетельствами очевидцев, они говорят о развязанном и фактически узаконенном официальным Киевом терроре против своих же граждан», — сообщил представитель Минобороны РФ.

Генерал назвал это закономерным следствием безответственных решений, которые были приняты на Украине.

Ранее Мизинцев рассказал, что националистам в Мариуполе был отдан приказ покинуть город под видом мирных жителей и уходить в гражданской одежде по гуманитарным коридорам. По словам Мизинцева, националисты начали незамедлительно выполнять приказ. Генерал добавил, что Киев 21 марта отказался сложить оружие в Мариуполе, чем поставил под угрозу жизни более чем 130 тысяч граждан своей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша заморозила счета посольства России
Мэр Мариуполя покинул город
Испанский футболист назвал расизмом отстранение сборной России
Макрон высказался об участии Франции в конфликте на Украине
Россия обвинила Киев в развязывании террора против украинцев
Кабмин ФРГ раскрыл детали разговора Шольца с Путиным
Редакция The Insider заявила о гибели журналистки в Киеве
США раскрыли планы насчет отправки дополнительных войск в Восточную Европу
В Германии отменили концерты группы «Любэ»
Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.