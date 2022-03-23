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Лавров назвал условие конфликта России и НАТО

Глава МИД Лавров предсказал возможное столкновение войск НАТО с Россией на Украине

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это приведет к их прямому столкновению с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможную отправку войск альянса в регион. Цитату приводит РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал предложение Польши отправить миротворческие войска на территорию Украины. «Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», — предсказал Лавров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. По его мнению, это приведет к тому, что «как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой».

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Виктория Кондратьева
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