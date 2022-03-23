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США захотели помочь Европе поставками СПГ и водорода

Bloomberg: ЕС и США могут объявить о соглашении на поставки СПГ и водорода в Европу

Фото: Reuters

Европейский союз и США работают над соглашением, согласно которому Соединенные Штаты будут поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и водород в государства-члены ЕС. Решение должно помочь снизить зависимость блока от российских энергоресурсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатическую переписку.

Президент США Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ведут переговоры и могут объявить о соглашении во время визита Байдена в Брюссель, где пройдет встреча с НАТО, Большой семеркой и союзниками по ЕС. Пока неизвестно, как будет работать соглашение и будет ли оно содержать какие-либо договоренности о ценах. В настоящее время европейские покупатели конкурируют с азиатскими за ограниченные поставки СПГ.

Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС, на ее долю приходится более 40 процентов импорта. Европа также зависит от России в удовлетворении своих потребностей в угле и нефти и поэтому хочет найти способ изменить свою энергетическую политику.

Еврокомиссия уже приняла проект регламента, который требует от стран обеспечить заполнение хранилищ газа на 80 процентов до следующей зимы и на 90 процентов в последующие годы. Также ЕК призвала к совместным закупкам газа государствами-членами.

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Платон Щукин
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