Участник «Евровидения» от России рассказал о жизни в подвале

Певец Алексей Воробьев после переезда в Москву жил в подвале при музыкальной студии

Российский певец Алексей Воробьев, который в 2011 году участвовал от России в конкурсе «Евровидение», рассказал, как его первым жильем в Москве стала комната в подвале старинного особняка. Артист поделился подробностями с изданием «Москвич Mag».

Подвал находился при музыкальной студии в районе Арбата. Воробьев стал проживать там, так как, переехав в столицу из Тулы, не смог заселиться в общежитие. В комнате не было окон, однако атмосфера в темноте давала певцу вдохновение.

«Поскольку окон в этом подвале не было, то без включенной лампы царила кромешная тьма. Я влюбился в сумрак, в котором время замирало и требовало, чтобы в этой темноте и тишине рождались мысли, строчки, мелодии. Там я начал писать свои первые песни», — вспомнил музыкант.

В мае 2021 года Воробьев рассказал о покупке нового дома в Лос-Анджелесе. Он отказался называть стоимость недвижимости, так как предпочитает не говорить о деньгах из уважения к поклонникам. Жилье певца находится по соседству с домом известного американского актера Рами Малека.