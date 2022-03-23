ВОЗ призвала минимизировать риск химической или ядерной аварии на Украине

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал минимизировать риск химической или ядерной аварии на Украине

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал свести к минимуму риск химической или ядерной аварии на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обеспокоены относительно надежности и безопасности работы атомных и химических объектов. Мы работаем с МАГАТЭ и продолжаем призывать все стороны минимизировать риск атомной или химической аварии, которая может иметь катастрофические последствия для здоровья людей», — заявил гендиректор ВОЗ.

По его словам, гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться во многих районах Украины. Он отметил, что ВОЗ направила для жителей страны 150 тонн медицинских материалов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что страна проводит специальную военную операцию на Украине для защиты всех от ядерной войны. Нельзя лишать людей права на свободу слова, но участники антивоенных акций не понимают происходящее и цели России, отметила она. По ее словам, у некоторых россиян нет «понимания того, что делает страна, и зачем она это делает».