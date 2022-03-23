Задержанного за взятку российского полицейского заподозрили в мошенничестве

В Орске в отношении пойманного на взятке в 3 млн рублей полицейского возбудили два дела

В Орске возбудили два новых уголовных дела в отношении старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с коррупцией, обвиняемого в получении взятки в три миллиона рублей. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ему вменяют совершение двух эпизодов преступления по статье 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ.

По данным следствия, в 2016 году полицейский принял от директора фирмы 150 тысяч рублей за помощь в уклонении от уголовной ответственности после налоговой проверки. Также в период с сентября 2020 по май 2021 года он трижды получил взятки в размере 50 тысяч рублей от другого бизнесмена за то, чтобы в его квартире не проводили обыски и не возбуждали в отношении него дело за налоговые нарушения.

Фигурант был задержан с поличным 27 декабря 2021 года при получении взятки от еще одного предпринимателя за то, чтобы тот избежал наказания за неуплату налогов. Преступление выявили сотрудники ФСБ. На время следствия стража порядка поместили в СИЗО. Позже он был уволен из МВД по отрицательным мотивам.