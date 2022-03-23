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Зеленский выступит перед шведским парламентом

Президент Украины выступит перед Рикстагом Швеции по видеосвязи 24 марта

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к Рикстагу Швеции с призывом помочь стране в противостоянии с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Андреаса Норлена.

По словам политика, выступление украинского лидера состоится 24 марта около 12:55 по московскому времени. Норлен заверил, что шведские депутаты готовы предоставить помощь Украине «для борьбы за свободу», отвечать на ее запросы и предложения.

После начала военной операции на Украине Владимир Зеленский выступал перед конгрессом США, парламентом Канады, бундестагом ФРГ, израильским кнессетом, сеймом Польши.

Накануне украинский лидер также сообщил, что созвонился с Папой Римским Франциском и «поблагодарил его за молитвы о мире». Он отметил, что Киев приветствовал бы любую посредническую роль Святого Престола ради прекращении человеческих страданий.

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Алевтина Запольская
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