Названы возможные последствия блокировки золотого резерва России

Экономист Салихов назвал блокировку золотого резерва России санкцией на перспективу

В будущем блокировка золотого резерва России может грозить последствиями, поскольку ограничивает и сокращает объем запасов, способных обеспечивать поддержку курса нацвалюты, считает экономист Марсель Салихов. Он отметил, что на текущую ситуацию это не окажет значительного влияния, поскольку и без законопроекта США возможности ЦБ по продаже золота ограничены. Возможные последствия этих мер специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Американские сенаторы совместно с Министерством финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России на сумму около 132 миллиардов долларов.

Удар на перспективу

«Основные опасения, связанные с этим законопроектом, заключаются в том, что так ЦБ не сможет продавать золото и, соответственно, конвертировать его в валюту. Но в целом и без этого закона возможности ЦБ по продаже золота довольно ограничены: продавать такие объемы на открытом рынке невозможно. Так что это некая формализация процесса, при котором могут вводиться вторичные санкции против покупателей российского золота», — предположил Салихов.

Экономист добавил, что на данный момент подобные операции не проводятся, потому едва ли новый законопроект повлияет на текущую ситуацию и курс рубля. Тем не менее он может привести к довольно неприятным последствиям для российской экономики в перспективе.

«Это означает, что ЦБ будет еще сильнее ограничен в объемах своих резервов. Публичной информации об этом нет, но министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что из-за блокировки счетов ЦБ потерял 300 миллиардов из 640. Соответственно, инициатива по преследованию контрагентов при покупке или продаже золота приведет к потерям еще 130 миллиардов в золоте. То есть, формально их никто не отберет, они будут храниться в слитках. Но продать их и получить валюту ЦБ не сможет. Это и сейчас довольно непросто, а станет еще труднее», — заключил Салихов.

Министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского Центробанка «дефолтом перед Россией», который объявил Запад. Такие действия нанесут ущерб всей мировой экономике, уверен министр.