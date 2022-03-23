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Британия назвала срок запуска первого завода по добыче золота из мусора

Британский монетный двор запустит завод по добыче золота из старых гаджетов в 2023 году

Фото: Shutterstock

В Британии назвали срок запуска первого завода, на котором будут добывать драгоценные металлы из мусора. Предприятие для переработки старых гаджетов начнет работать в 2023 году, сообщает CNBC.

Золото и серебро часто используют в платах электронного оборудования из-за высокой проводимости. Металлы сложно извлечь из деталей устройств, поэтому они попадают на свалки вместе с устаревшими и поломанными гаджетами. Британский монетный двор нашел способ упростить добычу ценных материалов из отходов — они начали сотрудничать с канадским стартапом Excir, который разработал химические растворы для извлечения золота и серебра из микросхем. Новая технология позволит добывать металлы с высокой степенью чистоты при комнатной температуре в течение нескольких секунд.

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Королевский монетный двор планирует начать строительство завода до конца марта. На нем смогут извлекать из плат смартфонов, компьютеров и другой электроники до 99 процентов золота, серебра, палладия и меди. Согласно планам, на предприятии будет перерабатываться 90 тонн отходов еженедельно — таким образом, за год сотрудники добудут сотни килограммов драгоценных металлов.

Завод расположится в Южном Уэльсе. О намерении создать предприятие монетный двор сообщил осенью 2021 года. В октябре государственное учреждение подписало договор с Excir.

Александра Качан
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