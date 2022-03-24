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Шойгу впервые за 13 дней появился на публике

Сергей Шойгу появился на публике впервые за 13 дней, он выступил на совещании с Путиным

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Министр обороны Сергей Шойгу выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, появившись в медийном пространстве впервые за 13 дней. Кадры с главой Минобороны опубликовал Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«Медийное появление Шойгу на совещании у Путина», — говорится в подписи к кадрам, на которых глава государства общается по видео с членами Совета безопасности.

Шойгу доложил Путину о ходе специальной операции России на Украине, гуманитарной помощи и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.

Ранее пропажу министра из медийного пространства прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Шойгу не проводит публичные мероприятия, потому что у него много забот, и сейчас не время для медийной активности.

На то, что Шойгу с 11 марта не появлялся на публике, обратили внимание СМИ. Журналисты со ссылкой на анонимные источники сообщали, что у министра могут быть проблемы с сердцем. Песков, комментируя эти сведения, переадресовал вопрос о здоровье Шойгу в Минобороны.

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Варвара Кошечкина
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