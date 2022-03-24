Кремль анонсировал совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Песков заявил, что Путин 24 марта проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 марта, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Это анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, соответствующее мероприятие состоится в середине дня.

На прошлом совещании с членами Совбеза, которое прошло 18 марта, президент России Владимир Путин обсудил ход спецоперации на Украине. Там обсуждалась текущая международная ситуация, а также продолжился обмен мнениями по специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в рамках которого лидеры обсудили ситуацию на Украине. Уточняется, что Беннет «поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств», рассказали в Кремле.