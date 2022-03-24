Российские власти помогут молодым бизнесменам в Арктической зоне

Правительство России одобрило гранты для молодых предпринимателей в Арктической зоне

Правительство России одобрило гранты в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или до миллиона рублей молодым предпринимателям, если те создают или развивают проекты в Арктической зоне. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.

Помощь могут получить бизнесмены в возрасте до 25 лет. Раньше такую возможность предоставляли только предприятиям, занимающимся социальными проектами, теперь же на гранты могут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий. Для этого в бюджете предусмотрели более 2,1 миллиарда рублей на 2022 год.

Как отмечается в сообщении, помощь выделяется в рамках «плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».

Во вторник, 22 марта, Мишустин сообщил о новом плане поддержки экономики в условиях западных санкций. По его словам, он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента России Владимира Путина.

В Арктическую зону России входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также отдельные районы Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.