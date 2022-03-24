В Архызе пройдет фестиваль необычных спусков на сноуборде и горных лыжах

На горнолыжном курорте «Архыз» 3 апреля пройдет фестиваль «АрхызФанФест».

На горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии 3 апреля пройдет весенний фестиваль «АрхызФанФест». Об этом сообщается на странице комплекса.

Так, главным испытанием фестиваля станет спуск по горнолыжному склону на лыжах или сноуборде с финишем в открытом бассейне. При этом участник может выбрать, как преодолеть финишную отметку: спрыгнуть в бассейн с трамплина, либо проскользить по воде, не замочив костюма — по требованию организаторов он должен быть креативным и необычным.

Жюри определит победителей в четырех номинациях: «Самый креативный костюм», «Самый лучший трюк», «Самый "сухой" участник» и «Мисс Вдохновение» — все они получат призы от курорта.

Ранее сообщалось, что на площадке горного курорта Красная Поляна с 6 по 9 июня пройдет фестиваль ресторанного бизнеса Gastreet. Главными темами в этом году станет импортозамещение, основные каналы продаж в современных условиях, а также новый Digital и SMM.