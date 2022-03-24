Аршавин вспомнил об отношении к русским в Англии

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что не ощутил русофобии в Англии

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил об отношении к русским в Англии. Об этом сообщает Sport24.

40-летний Аршавин заявил, что не сталкивался с русофобией, когда выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) и жил в Лондоне. Он признался, что удивлен нынешним настроениям за рубежом и антироссийской истерией. «Что сделаешь, ничего страшного. Придется поездить по стране», — заключил бывший игрок сборной России.

Российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях. Такое решение Международная федерация футбола (ФИФА) приняла на фоне ситуации на Украине.

Аршавин выступал в АПЛ за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Также россиянин известен по выступлениям за «Зенит», «Кубань» и «Кайрат».

В составе сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.