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Иностранные специалисты покинули Байконур

Иностранные специалисты опечатали помещение со спутниками OneWeb и покинули Байконур

Фото: КЦ Южный / «Роскосмос»

Иностранные специалисты опечатали помещение с британскими спутниками связи OneWeb на Байконуре и покинули космодром. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.

«Команда OneWeb закончила работы, опечатала чистовое помещение со спутниками, включила там температурно-влажностный режим регуляции, опечатала двери и покинула космодром», — рассказал собеседник.

По его словам, иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса.

5 марта сообщалось, что иностранные специалисты проследят за сохранностью британских спутников OneWeb на космодроме Байконур, после чего уедут.

В начале марта «Роскосмос» отказался от пуска «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура. В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.

Марина Совина
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