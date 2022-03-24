Канада пополнила санкционный список сенаторами Совфеда

Премьер Канады Трюдо заявил, что 160 сенаторов Совфеда РФ попали в санкционные списки

Канада пополнила санкционный список против России, под ограничения попали 160 сенаторов Совета Федерации (СовФед), заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает ТАСС.

«Сегодня Канада усиливает давление [на Россию], накладывая санкции на 160 членов Совета Федерации», — сообщил премьер.

22 марта в российском МИД сообщили, что РФ ввела санкции против 313 граждан Канады, включая высокопоставленных представителей власти. В их число попал и сам Джастин Трюдо, ему запретили въезд в страну.