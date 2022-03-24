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Чеченские артисты выступали в Нальчике

В Нальчике прошли гастроли Государственного русского драматического театра Чечни

Фото: РИА «Кабардино-Балкария»

В Нальчике состоялись гастроли Государственного русского драматического театра Чеченской Республики имени М.Ю. Лермонтова. Об этом сообщает РИА «Кабардино-Балкария».

Жители и гости столицы КБР познакомились с театральными постановками творческого коллектива из Чечни в рамках Года культурного наследия в России и 100-летия Кабардино-Балкарской Республики. Зрителям показали спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова в постановке режиссера Дмитрия Павлова и спектакль «Бэла» по повести М.Ю. Лермонтова в постановке режиссера Юрия Еремина.

По словам организаторов, оба спектакля в большей степени ориентированы на молодежь. «Поэтому наше юное поколение воспользовалось возможностями "Пушкинской карты" для оплаты посещения, но и зрителей старшего поколения было немало, благо у нас в Нальчике немало истинных любителей театрального искусства», — рассказали они.

Как пишет агентство, участницы нальчикского «Клуба любителей театра» преподнесли артистам цветы, а ветеран налоговой службы Лариса Мизина подарила каждому артисту, задействованному в спектакле «Бэла», магнитик с символами республики.

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Варвара Кошечкина
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