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Китай снизит потребление мяса ради экологии

В Китае задумались о переходе на растительный белок ради защиты экологии

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай ищет альтернативы мясу, а рынок вегетарианских продуктов продолжает расти. В стране думают, что переход на растительный белок поможет решить экологические проблемы, пишет Al Jazeera со ссылкой на отчет Минсельхоза КНР.
 
В январе Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР впервые включило растительный белок в дорожную карту по обеспечению продовольственной безопасности. Сокращение производства мяса поможет Китаю достичь цели по уменьшению вредных выбросов в атмосферу и стать углеродно-нейтральным к 2060 году. «За 30 лет потребление мяса на душу населения в Китае увеличилось в пять раз, что стало причиной почти 20 процентов загрязнения воздуха в стране», — заявил эксперт по науке об окружающей среде Китайского университета Гонконга Амос Тай.

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По данным Министерства сельского хозяйства США, Китай является крупнейшим в мире потребителем мяса. Ожидается, что в 2022 году жители КНР съедят более 53 миллионов тонн свинины, а также по 10 миллионов тонн говядины и телятины. Однако спрос на вегетарианские продукты тоже продолжает расти. По данным Dupon, спрос на немясные продукты увеличится на 200 процентов. Аналитики объясняют рост спроса на вегетарианские продукты интересом к здоровому образу жизни. Согласно отчету Euromonitor International, к 2023 году китайский рынок продуктов растительного происхождения будет стоить почти 12 миллиардов долларов по сравнению 10 миллиардами долларов в 2018 году.

Крупные производители стремятся удовлетворить спрос на растительную пищу и поэтому запускают все новые вегетарианские бренды и продукты. В январе стартап Starfield Food Science and Technology из Шэньчжэня привлек 100 миллионов долларов на финансирование бренда вегетарианского белка. Растительный белок производства Starfield уже поставляется в 14 тысяч ресторанов по всей стране. «Мы еще только учимся производить растительный белок, мы должны постоянно улучшать вкус и текстуру продукта», — сказал соучредители сети питания Dao foods Альберт Ценг.

Тем не менее, воздействие потребительских привычек Китая на окружающую среду вызывает особую озабоченность среди международного сообщества из-за более чем 1,4-миллиардного населения страны и быстрорастущего среднего класса. Ученые связывают ежегодные преждевременные смерти 75 тысяч жителей Китая с растущим потреблением мяса в стране. Производство говядины и свинины загрязняет атмосферу убийственными для организмов людей веществами. Навоз животных выделяет аммиак, который вступает в реакцию с другими веществами в атмосфере. В результате образуются твердые частицы которые опасны для человека — они могут привести к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Платон Щукин
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