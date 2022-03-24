Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Екатерина Александрова
Завтра
17:00 (Мск)
Виктория Азаренко
Майами (ж)
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Появились подробности ареста Макгрегора

Представитель Конора Макгрегора Карен Кесслер рассказал об аресте бойца по пути в спортзал
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Stacy Revere / Getty Images

Представитель ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Карен Кесслер раскрыл подробности ареста спортсмена. Его слова приводит MMA Fighting.

«Мистер Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения правил дорожного движения», — рассказал Кесслер. Он подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что в участке спортсмен сдал тесты на наркотики и алкоголь.

Об аресте Макгрегора сообщалось ранее 24 марта. Уточнялось, что вскоре после задержания бойца отпустили под залог. У Макгрегора временно конфисковали автомобиль Bentley Continental GT, однако позже его вернули.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Сейчас он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в третьем поединке против Дастина Порье летом 2021 года. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда и уступил техническим нокаутом, а после боя перенес операцию.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Роднина назвала ущербным чемпионат мира по фигурному катанию без россиян
Германия оценила возможность немедленного запрета на газ и нефть из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.