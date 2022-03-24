Появились подробности ареста Макгрегора

Представитель Конора Макгрегора Карен Кесслер рассказал об аресте бойца по пути в спортзал

Представитель ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Карен Кесслер раскрыл подробности ареста спортсмена. Его слова приводит MMA Fighting.

«Мистер Макгрегор ехал в спортзал, когда его остановила ирландская полиция за предполагаемые нарушения правил дорожного движения», — рассказал Кесслер. Он подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что в участке спортсмен сдал тесты на наркотики и алкоголь.

Об аресте Макгрегора сообщалось ранее 24 марта. Уточнялось, что вскоре после задержания бойца отпустили под залог. У Макгрегора временно конфисковали автомобиль Bentley Continental GT, однако позже его вернули.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Сейчас он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в третьем поединке против Дастина Порье летом 2021 года. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда и уступил техническим нокаутом, а после боя перенес операцию.