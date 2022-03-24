Минздрав заявил об обеспечении баланса доступности важнейших лекарств

Мурашко заявил, что в РФ обеспечат баланс между доступностью и рентабельностью лекарств

Минздрав России, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали механизм, позволяющий обеспечить баланс между доступностью жизненно необходимых и важнейших лекарств и рентабельностью для производителей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что сейчас механизм находится на стадии согласования. По мнению главы Минздрава, в будущем это позволит избежать ударов по стоимости и доступности в ценовом режиме для россиян.

Министр также сообщил, что в целом спрос на ряд медицинских препаратов, который наблюдался в России ранее, сейчас нивелирован. Количество инсулина и препаратов для терапии болезней щитовидной железы в стране тоже достаточное, добавил он.

«Мы собирали позавчера оптовиков. Они нас уверили и показали на цифрах, что сегодня показатели отгрузки вернулись к средним показателям марта 2021 года», — заключил Мурашко.

Ранее министр здравоохранения России оценил ситуацию с лекарствами в стране. По мнению Мурашко, гражданам не нужно делать запасы лекарственных препаратов, а производство и поставки медикаментов продолжаются в плановом режиме.