В Польше захотели усилить влияние США и НАТО в Европе

Президент Польши Дуда призвал увеличить роль США в Европе словами «нужно больше Америки»

Президент Польши Анджей Дуда выступил с телеобращением, в котором высказался о роли США и НАТО в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Дуда захотел усилить влияние США в регионе. Он призвал увеличить роль Штатов в Европе словами «нужно больше Америки».

«Польше и Европе нужно больше Америки, как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США», — заявил он.

Глава государства добавил, что позиция страны является однозначной. Польша считает, что новая стратегическая концепция НАТО должна предусматривать изменения, вызванные действиями России на Украине.

«Нужно еще большее участие союза в нашем регионе. Равно, если речь идет о солдатах, так и об инфраструктуре», — призвал Дуда.

Ранее Дуда назвал повод для возможного участия НАТО в конфликте на Украине. Он допустил такое развитие событий в случае применения Россией оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).