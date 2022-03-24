Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Польше захотели усилить влияние США и НАТО в Европе

Президент Польши Дуда призвал увеличить роль США в Европе словами «нужно больше Америки»
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда выступил с телеобращением, в котором высказался о роли США и НАТО в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Дуда захотел усилить влияние США в регионе. Он призвал увеличить роль Штатов в Европе словами «нужно больше Америки».

«Польше и Европе нужно больше Америки, как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США», — заявил он.

Глава государства добавил, что позиция страны является однозначной. Польша считает, что новая стратегическая концепция НАТО должна предусматривать изменения, вызванные действиями России на Украине.

Материалы по теме:
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
16 марта
«Даже у жестокости должен быть смысл» Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
«Даже у жестокости должен быть смысл»Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
19 марта

«Нужно еще большее участие союза в нашем регионе. Равно, если речь идет о солдатах, так и об инфраструктуре», — призвал Дуда.

Ранее Дуда назвал повод для возможного участия НАТО в конфликте на Украине. Он допустил такое развитие событий в случае применения Россией оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Оператор «Северного потока-2» подаст заявление о банкротстве
Турчак рассказал о пенсиях жителей освобожденных территорий Донбасса
Кадыров заявил об «очищении» района Мириуполя
В Польше захотели усилить влияние США и НАТО в Европе
Байден заявил о попытках России показать неэффективность западных демократий
Страны НАТО отказались отправить миротворцев на Украину
Байден оценил возможное участие Трампа в президентских выборах
Лидеры стран Группы семи заявили об отсутствии претензий к народу России
Медведев заявил о конце однополярного мира
В Донбассе погиб один сотрудник шахты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.