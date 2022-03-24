Джонсон и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море

Британский премьер Джонсон и президент Турции Эрдоган обсудили безопасность в Черном море

Британский премьер Борис Джонсон на полях саммита НАТО в Брюсселе провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

Лидеры коснулись вопроса сотрудничества в сфере безопасности. Джонсон и Эрдоган разделили глубокую озабоченность конфликтом на Украине. Стороны подняли вопрос военной и экономической поддержки украинского правительства. «Обсудили укрепление региональной безопасности перед лицом новых угроз, в том числе в Черном море», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона.

Политики также затронули тему интенсификации двусторонних экономических связей, в том числе в энергетическом секторе.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против России. По словам министра, ограничительные меры в отношении Москвы не принесут желаемых результатов.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины месяц назад, 24 февраля.