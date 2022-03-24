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В России предложили фиксировать цены на рыбу

«Ъ»: Росрыболовство предложило фиксировать розничные цены на рыбу на внутреннем рынке

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Росрыболовство, Минпромторг и отраслевые ассоциации прорабатывают вопрос о фиксации розничных цен на рыбу на внутреннем рынке. Об этом в четверг, 24 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, о разработке такой меры сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания у полпреда по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева в среду, 23 марта. Росрыболовство предлагает механизм, схожий с тем, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло из-за их подорожания. Тогда производители и ритейлеры договорились с властями о том, что цена сахара в рознице не превысит 46 рублей, подсолнечного масла — 110 рублей.

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Участники рынка сообщили изданию, сейчас оптовая стоимость минтая составляет 120-130 рублей за килограмм, в то время как две недели назад — 90 рублей. Источник газеты объяснил, что на стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены. За последний месяц они выросли на 40 процентов, поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать ее на внешние рынки, пояснил управляющий ГК «Доброфлот». Александр Ефремов. Повысить цены внутри страны цены соразмерно экспортным переработчики не могут, поскольку в этом случае рыба не будет пользоваться спросом «на фоне увеличения трат на другие товары из-за роста инфляции», сказал он.

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников считает, что фиксировать цену нужно только по социальным позициям — на сельдь и скумбрию. Однако, признался он, непонятно, как механизм фиксации цен будет работать, поскольку «рыба — не продукт первой необходимости».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать в России государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. Она отметила, что в настоящее время наблюдается «повсеместный и не всегда обоснованный» рост цен. Создание таких торговых сетей позволит обезопасить население от завышенных цен недобросовестных участников рынка и недобросовестной конкуренции, считает омбудсмен.

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Марина Совина
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