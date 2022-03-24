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Отказ Европы от покупки газа в России за рубли сочли невозможным

Финансовый аналитик Подлевских заявил, что Европа будет вынуждена покупать газ за рубли

Фото: Shutterstock

После перехода на рублевые расчеты с «недружественными государствами» возможно сокращение объемов закупок российского газа на Западе, но оно не станет катастрофичным, предположил финансовый аналитик Николай Подлевских. В разговоре с «Лентой.ру» специалист отметил, что для Европы сейчас невозможен отказ от российского газа и ей придется искать возможность закупать его за рубли.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — сказал он.

Перспективы

«Первое, что следует отметить: решение о продаже газа за рубли было принято в конце марта, что делает невозможными заявления о климатическом шантаже, ведь отопительный сезон уже прошел, впереди лето. Но мы помним, что ЕС не имеет сбалансированного производства и потребления газа, даже при урезании всех потребностей странам необходим объем порядка 100 миллиардов кубических метров. И на ближайшей перспективе они не могут не закупать российский газ даже с учетом планов по поставкам СПГ из США и от других производителей», — сказал Подлевских.

Ввиду этого, как считает финансовый аналитик, Европа вынуждена будет искать возможности покупки российского газа за рубли. Вопрос здесь только в объемах поставок, а они будут зависеть от того, насколько удобной и комфортной окажется новая схема. Подлевский допустил, что уменьшение объемов закупок все же произойдет, но оно не станет катастрофичным.

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Конечно, может возникнуть вопрос изменения цены. Наверняка будут какие-то обращения в суды. Но как бы ЕС ни толковал новые порядки, острая потребность в российском газе диктует необходимость идти на какие-то компромиссы

Николай Подлевскихфинансовый аналитик

Он напомнил, что уже в течение десяти лет наблюдаются тренды на уменьшение объемов потребления газа и угля, и допустил, что теперь темпы отказа от этих энергоносителей, по крайне мере, российского производства, ускорятся.

«Но нужно понимать, что это именно тренды, а не возможности. Нельзя обрубить все поставки из России в течение месяца или даже года-двух. Конечно, у ряда производителей СПГ есть возможности для наращивания производственных мощностей, но это горизонты не года, а, может, пяти-десяти лет», — считает Подлевских.

Ранее власти Германии отреагировали на решение президента России Владимира Путина осуществлять расчеты за продажу российского природного газа в рублях, посчитав это нарушением частных договоров. Такое заявление сделала представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград.

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Наталия Белова
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