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СК возбудил дело из-за халатности чиновников при выдаче земельных участков

В СКР возбудили дело из-за халатности чиновников при выдаче «дальневосточных гектаров»

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

В Приморье возбудили дело по факту халатности при выдаче земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Об этом в четверг, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в период с 27 ноября 2020 года по 23 марта 2022 года чиновники администрации города Большой Камень затягивали рассмотрение заявлений от 12 местных жителей, которые хотели получить землю в безвозмездное пользование. При этом заявления еще от шести человек даже не отправили должностным лицам, которые занимались этим вопросом.

В СКР отметили, что аналогичное дело возбуждено в Надеждинском районе.

21 марта сообщалось, что в Тюмени начальника службы безопасности российского вуза арестовали за аферу с землей.

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Елизавета Новикова
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