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Умер создатель GIF

NBC: создатель формата GIF Уилхайт умер в США в возрасте 74 лет

Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Создатель формата графических цифровых изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт (Steve Wilhite) умер в США в возрасте 74 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал NBC.

По словам жены Уилхайта Каталин, он умер 14 марта в окружении семьи от последствий заражения коронавирусом.

Уилхайт создал формат GIF в 1987 году, когда он работал в компании Compuserve.

Позднее Уилхайт в интервью газете The New York Times заявил, что единственно верное произношение слова GIF — это «джиф» [dʒɪf]. Распространенный вариант «гиф» Уилхайт назвал неправильным. В Сети также имеются видео, посвященное правильному произношению слова, и сайт The GIF Pronunciation Page на ту же тему.

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Марина Совина
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