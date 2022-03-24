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Назван самый модный цвет волос весны 2022 года

Редакторы журнала Glamour назвали самый модный цвет волос весны 2022 года

Фото: Shutterstock

Модные редакторы назвали окрашивание, которое обретет широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Журналисты заявили, что в нынешнем сезоне самым модным цветом волос станет клубничный каштановый — комбинация темного оттенка с примесью розовых бликов. Отмечается, что плюсом подобного окрашивания является то, что оно не предполагает кардинального изменения природного цвета, поскольку парикмахеры, как правило, красят только некоторые пряди.

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По информации издания, окрашивание с розоватым подтоном в последнее время сделали множество знаменитостей, среди которых, например, американская актриса Зендея, звезда сериала «Эйфория» и манекенщица Барби Феррейра, а также супермодель Кендалл Дженнер.

В марте креативный директор компании Evo Hair Том Смит назвал коричневый цвет идеальным для окрашивания волос весной текущего года. По мнению парикмахера, девушкам, решившим стать брюнетками в весеннем сезоне 2022 года, стоит обратить внимание на оттенок изделий известного французского модного дома. «Подумайте о цвете состаренной кожи сумки Louis Vuitton. Цвете великолепного насыщенного загара, не бледного, но и не слишком темного», — посоветовал эксперт.

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Майя Пономаренко
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