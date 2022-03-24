Назван самый модный цвет волос весны 2022 года

Редакторы журнала Glamour назвали самый модный цвет волос весны 2022 года

Модные редакторы назвали окрашивание, которое обретет широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Журналисты заявили, что в нынешнем сезоне самым модным цветом волос станет клубничный каштановый — комбинация темного оттенка с примесью розовых бликов. Отмечается, что плюсом подобного окрашивания является то, что оно не предполагает кардинального изменения природного цвета, поскольку парикмахеры, как правило, красят только некоторые пряди.

По информации издания, окрашивание с розоватым подтоном в последнее время сделали множество знаменитостей, среди которых, например, американская актриса Зендея, звезда сериала «Эйфория» и манекенщица Барби Феррейра, а также супермодель Кендалл Дженнер.

В марте креативный директор компании Evo Hair Том Смит назвал коричневый цвет идеальным для окрашивания волос весной текущего года. По мнению парикмахера, девушкам, решившим стать брюнетками в весеннем сезоне 2022 года, стоит обратить внимание на оттенок изделий известного французского модного дома. «Подумайте о цвете состаренной кожи сумки Louis Vuitton. Цвете великолепного насыщенного загара, не бледного, но и не слишком темного», — посоветовал эксперт.