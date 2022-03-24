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«Роскосмос» опроверг проблемы с возвращением астронавта с МКС на Землю

«Роскосмос» опроверг проблемы с возвращением астронавта НАСА с МКС на Землю

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

«Роскосмос» опроверг слухи о проблемах с возвращением астронавта НАСА Марка Ванде Хая с Международной космической станции (МКС) на Землю, о которых сообщали зарубежные СМИ.

В сообщении госкорпорации подчеркивается, что подобные заявдления прессы вызвади беспокойство в семье астронавта.

«Неоднократно со стороны генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина и от лица пресс-службы Роскосмоса говорилось о том, что Роскосмос продолжит выполнять свои обязательства по тематике Международной космической станции», — отметили в госкорпорации.

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-19» в составе Антона Шкаплерова, Петра Дуброва и Марка Ванде Хая вернется на землю 30 марта.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что «профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами на борту станции, а также профессиональные отношения между центрами управления полетами в Хьюстоне и Москве остались неизменными».

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Иван Потапов
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