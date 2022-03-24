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В МИД объяснили причины раздувания антироссийской истерии

Представитель МИД Захарова объяснила истерию Запада против России расходами на вооружение
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему западные страны поддерживают антироссийский курс. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова объяснила причины раздувания Западом истерии против России и связала это с увеличением расходов на вооружение. По ее мнению, сейчас подготавливается «почва для долговременного закрепления "антироссийского курса"» в новой стратегической концепции НАТО на будущем саммите в Мадриде.

«Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса. Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США», — заявила Захарова в своем официальном комментарии.

Ранее 24 марта Захарова рассказала о точке невозврата в отношениях с США. Она допустила улучшение диалога между двумя государствами, однако предупредила, что шанс может быть упущен, если Штаты продолжат идти своей дорогой.

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Марина Совина
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