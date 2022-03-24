В МИД объяснили причины раздувания антироссийской истерии

Представитель МИД Захарова объяснила истерию Запада против России расходами на вооружение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему западные страны поддерживают антироссийский курс. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова объяснила причины раздувания Западом истерии против России и связала это с увеличением расходов на вооружение. По ее мнению, сейчас подготавливается «почва для долговременного закрепления "антироссийского курса"» в новой стратегической концепции НАТО на будущем саммите в Мадриде.

«Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса. Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США», — заявила Захарова в своем официальном комментарии.

Ранее 24 марта Захарова рассказала о точке невозврата в отношениях с США. Она допустила улучшение диалога между двумя государствами, однако предупредила, что шанс может быть упущен, если Штаты продолжат идти своей дорогой.