Оценена угроза для строительства одного из российских мегапроектов

«Автодор» не ожидает дефицита оборудования для строительства трассы M-12

Строительства скоростной трассы М-12 Москва — Казань в ближайшее время не коснется дефицит дорожной техники. По оценкам «Автодора», не стоит ожидать угроз для завершения одного из российских мегапроектов, пишет РИА Новости.

«В этом году не увидим никаких проблем, что касается следующих периодов, то мы достаточно активно работаем с дилерами, которые на сегодняшний день есть — они же в основном и наши. Поэтому, пути мы обязательно найдем», — заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

В середине марта вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на импортное оборудование при строительстве трассы М-12 приходится порядка семи процентов — сроки завершения работ на фоне санкций сдвинуты не будут.

Скоростную автодорогу длиной 823 километра между Москвой, Нижним Новгородом и Казанью планируют достроить в 2024 году. Участок трассы включен в глобальный государственный проект «Европа — Западный Китай». Дорога частично пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов со скоростью 130 километров в час, а на ее строительство правительство направило большую часть 128-миллиардного бюджета.