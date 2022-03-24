Захарова назвала судьбу иностранных наемников на Украине

Захарова заявила, что МИД РФ не будет заниматься судьбой иностранных наемников на Украине

Министерство иностранных дел России не будет заниматься судьбой иностранных наемников, участвующих в военных действиях на стороне Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова напомнила, что Москва неоднократно осуждала рекрутирование наемников из других стран и направление их на Украину. Эта работа, отметила она, ведется в открытую, как через диппредставительства, так и с помощью спецслужб и структур НАТО. «Мы предупреждали страны и их правительства относительно того, что никаких вопросов к нам относительно судьбы этих людей мы также принимать не будем», — сказала официальный представитель МИД.

Судьбу наемников Захарова назвала «очевидной» и подчеркнула, что ведомство не будет ни с кем разговаривать на эту тему.

Ранее официальный представитель МИД России упрекнула украинские диппредставительства за привлечение добровольцев к участию в конфликте. По ее словам, власти стран, в которых ведется такая деятельность, закрывают глаза на то, что это является нарушением международного права и их внутреннего законодательства.