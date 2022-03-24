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Захарова назвала судьбу иностранных наемников на Украине

Захарова заявила, что МИД РФ не будет заниматься судьбой иностранных наемников на Украине

Фото: Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России не будет заниматься судьбой иностранных наемников, участвующих в военных действиях на стороне Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова напомнила, что Москва неоднократно осуждала рекрутирование наемников из других стран и направление их на Украину. Эта работа, отметила она, ведется в открытую, как через диппредставительства, так и с помощью спецслужб и структур НАТО. «Мы предупреждали страны и их правительства относительно того, что никаких вопросов к нам относительно судьбы этих людей мы также принимать не будем», — сказала официальный представитель МИД.

Судьбу наемников Захарова назвала «очевидной» и подчеркнула, что ведомство не будет ни с кем разговаривать на эту тему.

Ранее официальный представитель МИД России упрекнула украинские диппредставительства за привлечение добровольцев к участию в конфликте. По ее словам, власти стран, в которых ведется такая деятельность, закрывают глаза на то, что это является нарушением международного права и их внутреннего законодательства.

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Алиса Реброва
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