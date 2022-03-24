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На шахте в Кузбассе приостановлены работы после обрушения

На шахте «Осинниковская» в Кузбассе после обрушения приостановлены горные работы

Фото: пресс-служба Администрации правительства Кузбасса / ТАСС

На шахте «Осинниковская» в Кузбассе после обрушения приостановили горные работы. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

О выбросе газа и угля стало известно ранее 24 марта.

22 марта на кузбасской шахте «Листвяжная» в городе Белово произошел небольшой простой в работе вентилятора. С его запуском по шахте начал распространяться скопившийся за это время газ. В шахте находились 134 человека, их вывели на поверхность. В результате пострадали 12 человек, все они были госпитализированы.

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Марина Совина
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