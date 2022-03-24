Австрия выступила против бойкота поставок энергоресурсов из России

Канцлер Австрии назвал нереальным и неправильным отказ от поставок нефти и газа из России

Правительство Австрии выступило против бойкота поставок российских энергоресурсов из-за специальной операции России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера республики Карла Нехаммера.

Австрийский лидер назвал нереальным и неправильным отказ от поставок нефти и газа из России. «Австрия получает до 80 процентов газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», — заявил Нехаммер.

Ранее о «красных линиях» по санкциям против России заявили в Венгрии. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто указал, что Будапешт отрицательно относится к ограничениям, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения республики.