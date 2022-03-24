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Оценены перспективы отношений Китая и России

Востоковед Бабаев заявил, что Китаю в долгосрочной перспективе нужна сильная Россия

Фото: Pixabay

Исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев оценил перспективы отношений Китая и России. Его слова приводят «Известия».

Востоковед отметил, что Вашингтон пытается вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с американской стороной. «Полагаю, что Китаю в долгосрочной перспективе нужна сильная Россия, и он не будет жертвовать этим, по сути, единственным своим крупным союзником в мире в угоду сохранению экономических преференций с США и Европой», — сказал он. По мнению эксперта, эти преференции существуют для сдерживания Китая.

При этом Бабаев подчеркнул, что китайские власти примут решение с учетом долгосрочных интересов страны. «А они у Китая заключаются в построении экономики, независимой от прихоти зарубежных партнеров», — уточнил он.

Ранее в США обозреватель Марк Эпископос рассказал о «беспардонности» Китая в вопросе антироссийских санкций. Он отметил, что Пекин держится уверенно в вопросе отношений с Россией и демонстрирует, что не хочет сворачивать активные торговые отношения с партнером.

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Марина Совина
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