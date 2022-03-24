Предложившему переделать Ельцин Центр в Дворец ветеранов депутату ответили

В Ельцин Центре ответили депутату Вегнеру, предложившему передать здание ветеранам

В Ельцин Центре ответили свердловскому депутату Вячеславу Вегнеру, который предложил закрыть образовательный центр в Екатеринбурге и переделать здание в Дворец ветеранов. Глава пресс-службы Ельцин Центра Евгения Капитонихина в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что подобные идеи звучат постоянно.

Она пояснила, что осуществить предложение российского депутата не представляется возможным на законодательном уровне.

Капитонихина подчеркнула, что в Ельцин Центре ежедневно проводятся просветительские и развлекательные программы для молодежи. «Что касается людей старшего возраста, то и им мы всегда рады. Многие из них — давние друзья Ельцин Центра», — подтвердила руководитель пресс-службы.

Накануне депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер предложил закрыть в Екатеринбурге президентский центр Бориса Ельцина (Ельцин Центр). Парламентарий даже направил соответствующее письмо на имя главы Минобороны России Сергея Шойгу, входящего в попечительский совет центра.

Вегнер подчеркнул, что представители Ельцин Центра выступили с призывом остановить спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины. По его мнению, на базе организации можно создать Дворец ветеранов. Они могли бы там встречаться и заниматься патриотическим воспитанием молодых людей, пояснил Вегнер.