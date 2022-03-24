Девушка пять лет скрывала от жениха родимое пятно на пол-лица с помощью макияжа

Англичанка пять лет прятала от жениха родимое пятно на лице с помощью тонального крема

Жительница Англии несколько лет скрывала от жениха особенность своего лица, из-за которой терпела травлю в детстве. Ее историю приводит издание Daily Mail.

Эмили Халлетт рассказала, что в течение всей жизни страдала из-за родимого пятна, покрывающего почти половину ее лица. По словам англичанки, в школе она подвергалась нападкам сверстников, из-за чего ей пришлось сменить учебное заведение. По достижении совершеннолетия героиня материала решила скрывать особенность кожи с помощью косметических средств, боясь, что иначе не сможет заводить отношения с молодыми людьми. «Я не надеялась, что кого-нибудь встречу. Однако косметика сделала меня более уверенной в себе, поскольку я смогла прятать родимое пятно», — объяснила она.

Известно, что на данный момент Халлетт пять лет встречается со своим партнером Адамом (фамилия не указывается). В беседе с изданием она призналась, что никогда не появлялась перед ним без тонального крема на лице. По словам англичанки, каждое утро ей приходится вставать перед пробуждением жениха, чтобы нанести макияж. Кроме того, девушка использует маскирующие средства сразу после душа.

Тем не менее, она решилась рассказать возлюбленному о своей тайне. «Мой партнер никогда не видел меня без косметики. Но он знает о родимом пятне, потому что его можно различить даже под слоем макияжа. Я ненавижу этот факт, он мне отвратителен», — пожаловалась Халлетт, которая собирает средства на платформе GoFundMe, чтобы пройти лечение и избавиться от недуга.

Ранее в марте стало известно о коуче Куинн Макмиллиан, которая много лет стеснялась родимого пятна и нашла способ решить проблему, сделав вокруг него татуировку. Девушка рассказала, что в течение длительного времени не решалась носить открывающую ноги одежду из-за своей особенности. Однако татуировка изменила ее жизнь: по словам Макмиллиан, она полюбила свое тело и начала подбирать наряды, которые ей нравятся.