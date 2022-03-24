Российский иммунолог предупредил о росте числа симптомов постковида

Иммунолог Болибок заявил, что число симптомов постковида выросло до 203

За все время пандемии число симптомов постковида выросло до 203. Из них около 60 могут сохраняться более полугода. Об этом предупредил россиян врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит Ura.ru.

«По данным мета-анализа, проведенного в начале 2021 года, у 80 процентов инфицированных SARS-CoV-2 развились одно или несколько нарушений, и сохранялись они более 110 дней, то есть в среднем около четырех месяцев», — заявил специалист.

Он отметил, что среди самых частых симптомов на усталость приходится 58 процентов случаев, на головную боль — 44 процента, а на нарушение внимания — 27 процентов.

По словам Болибока, некоторые пациенты могут потерять работоспособность из-за постковидного синдрома, есть случаи, когда людям приходилось бросать работу из-за проблем со здоровьем.

Ранее иммунолог Николай Крючков, заявил, что для избежания постковидного синдрома стоит пройти противовоспалительную и антикоагулянтную терапию. По его словам, это поможет предотвратить осложнения после инфекции, а также поддержит системы организма, которые страдают от хронических заболеваний.