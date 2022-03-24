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Российский иммунолог предупредил о росте числа симптомов постковида

Иммунолог Болибок заявил, что число симптомов постковида выросло до 203

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

За все время пандемии число симптомов постковида выросло до 203. Из них около 60 могут сохраняться более полугода. Об этом предупредил россиян врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит Ura.ru.

«По данным мета-анализа, проведенного в начале 2021 года, у 80 процентов инфицированных SARS-CoV-2 развились одно или несколько нарушений, и сохранялись они более 110 дней, то есть в среднем около четырех месяцев», — заявил специалист.

Он отметил, что среди самых частых симптомов на усталость приходится 58 процентов случаев, на головную боль — 44 процента, а на нарушение внимания — 27 процентов.

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По словам Болибока, некоторые пациенты могут потерять работоспособность из-за постковидного синдрома, есть случаи, когда людям приходилось бросать работу из-за проблем со здоровьем.

Ранее иммунолог Николай Крючков, заявил, что для избежания постковидного синдрома стоит пройти противовоспалительную и антикоагулянтную терапию. По его словам, это поможет предотвратить осложнения после инфекции, а также поддержит системы организма, которые страдают от хронических заболеваний.

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Никита Абрамов
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