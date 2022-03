Диетологи назвали опасные продукты для страдающих от высокого кровяного давления

ETNT: диетолог Родригес объяснила, что для нормализации давления необходим калий

Диетологи назвали опасные продукты, которые могут усугубить состояние людей, страдающих от высокого кровяного давления. Их слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

Диетолог Мария Родригес объяснила, что для нормализации давления необходимо употреблять достаточное количество калия. «Питание с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия может помочь снизить кровяное давление», — сказала она и предложила включить в рацион фрукты, овощи, картофель, корнеплоды и бобы.

По мнению диетолога Элеаны Кайданян, чрезмерное употребление полуфабрикатов и готовой еды способствует ухудшению самочувствия. Она добавила, что слишком частые походы в ресторан опасны для тех, кто страдает повышенным давлением. Это связано с тем, что контролировать количество натрия в приготовленной в кафе и ресторанах пище невозможно. Кайданян подчеркнула, что совсем отказываться от любимой еды не нужно. Специалист рекомендовала читать состав продуктов и обращать внимание на натрий в их составе.

Диетолог Кейтлин Карр предложила сократить употребление алкоголя, поскольку он может снижать эффект лекарств от артериального давления.

Специалисты по питанию также посоветовали есть меньше жареной пищи, потому что она способствует набору веса, а люди с избыточной массой тела имеют больший риск заполучить проблемы с артериальным высоким давлением. При этом диетологи заметили, что не стоит отказываться от полезных жиров, которые содержатся в орехах, рыбе и авокадо.

